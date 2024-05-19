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(新品未開封) OPPO AX7 ゴールド SIMフリー

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(新品未開封) OPPO AX7 ゴールド SIMフリー
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商品の詳細

OPPOAX7ゴールドSIMフリー

容量、メモリ、バッテリー、カメラ性能と格安ながら十分なスペックを更に格安出品！

新品未開封、2月末に家電量販店一括購入
家電量販店の保証書も付けることできます

即購入OK　値下げは考えていません
お支払い確認翌日から24時間以内に発送手配予定

製品詳細はOPPOのwebサイトにてご確認ください。また、不安点や疑問点は必ずご購入前にご質問ください。新品未開封のため返品、返金、交換は致しかねます。


カラー:ゴールド
OS:ColorOS5.2,basedonAndroid™8.1
CPU:Qualcomm®Snapdragon™450
GPU:adreno506
バッテリー:4230mAh
RAM:4GB
ストレージ:64GB(最大256GBMicroSD対応)

アウトカメラ:1300万画素+200万画素
インカメラ:1600万画素(f/2.0)
フラッシュ:LEDフラッシュ
絞り:Rear:f/2.2+f/2.4
Front:f/2.0

サイズ:6.2インチ
タッチスクリーン:Multi-touch,CapacitiveScreen(10points)
解像度:1520x720
カラー:1670万色
タイプ:TFT

縦:155.9mm
横:75.4mm
厚さ:8.1mm
重量:168g



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商品の説明

(新品未開封) OPPO AX7 ゴールド SIMフリー
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