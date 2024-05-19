(新品未開封) OPPO AX7 ゴールド SIMフリー

商品の詳細

OPPOAX7ゴールドSIMフリー



容量、メモリ、バッテリー、カメラ性能と格安ながら十分なスペックを更に格安出品！



新品未開封、2月末に家電量販店一括購入

家電量販店の保証書も付けることできます



即購入OK 値下げは考えていません

お支払い確認翌日から24時間以内に発送手配予定



製品詳細はOPPOのwebサイトにてご確認ください。また、不安点や疑問点は必ずご購入前にご質問ください。新品未開封のため返品、返金、交換は致しかねます。





カラー:ゴールド

OS:ColorOS5.2,basedonAndroid™8.1

CPU:Qualcomm®Snapdragon™450

GPU:adreno506

バッテリー:4230mAh

RAM:4GB

ストレージ:64GB(最大256GBMicroSD対応)



アウトカメラ:1300万画素+200万画素

インカメラ:1600万画素(f/2.0)

フラッシュ:LEDフラッシュ

絞り:Rear:f/2.2+f/2.4

Front:f/2.0



サイズ:6.2インチ

タッチスクリーン:Multi-touch,CapacitiveScreen(10points)

解像度:1520x720

カラー:1670万色

タイプ:TFT



縦:155.9mm

横:75.4mm

厚さ:8.1mm

重量:168g







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