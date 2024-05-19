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Beatssolo2 wireless ホワイト
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商品の詳細
Beatssolo2wireless。
約6年前に購入＆使用。
(イヤパッドの側面に少しヒビあり、内側に汚れあり)
↑写真3.4添付。
動作には問題なし。
部品は全て揃っています。
即購入可能です。
※購入気のない「いいね」は御遠慮ください。
お互い気持ちの良い取引ができたら良いと思っています。
商品の説明
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