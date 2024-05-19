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Beatssolo2 wireless ホワイト

Irunny

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

#あやshop0

Beatssolo2wireless。

約6年前に購入＆使用。
(イヤパッドの側面に少しヒビあり、内側に汚れあり)
↑写真3.4添付。

動作には問題なし。

部品は全て揃っています。


即購入可能です。


※購入気のない「いいね」は御遠慮ください。


お互い気持ちの良い取引ができたら良いと思っています。



商品の説明

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