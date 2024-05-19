- 当日発送
- 送料無料
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
- 販売価格 ：
-
￥3114税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
【ブランド】FEMMENT(ファモン)
【アイテム】コットンオーガニッククロスジャージーレイヤードスリーブドレス
【年代】2021SS
【特記】型番(LJ11-618)
【表記サイズ】3
【実寸】肩幅66cm身幅57cm着丈134cm袖丈22cm
【素材】コットン
【色】緑系
【袖丈】半袖ショートスリーブ
【丈の長さ】10分丈ロング（マキシ）
【状態】(B)程度良好・使用感あり
【管理番号】1127648187463
#ブランド古着バズストア
#[54644]FEMMENT(ファモン)_バズストア
#_バズストア
#3_バズストア
#緑系_バズストア
こちらの商品はラクマ公式パートナーのBAZZSTORE（バズストア）によって出品されています。
【アイテム】コットンオーガニッククロスジャージーレイヤードスリーブドレス
【年代】2021SS
【特記】型番(LJ11-618)
【表記サイズ】3
【実寸】肩幅66cm身幅57cm着丈134cm袖丈22cm
【素材】コットン
【色】緑系
【袖丈】半袖ショートスリーブ
【丈の長さ】10分丈ロング（マキシ）
【状態】(B)程度良好・使用感あり
【管理番号】1127648187463
#ブランド古着バズストア
#[54644]FEMMENT(ファモン)_バズストア
#_バズストア
#3_バズストア
#緑系_バズストア
こちらの商品はラクマ公式パートナーのBAZZSTORE（バズストア）によって出品されています。
商品の説明
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
FEMMENT(ファモン) レディース ワンピース その他ワンピース
レディース・ワンピース・その他のデイリーランキング
-
-
1
チコ ショルダーバッグ
ショルダーバッグ
￥1,634
-
-
-
-
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ニット/セーター
￥16,355
-
ショルダーバッグ
￥6,141
-
その他
￥2,100
-
ロングワンピース/マキシワンピース
￥8,800
-
ショルダーバッグ
￥6,133
-