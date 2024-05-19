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oppo R15 neo ブルー SIMフリー
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￥6636税込
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商品の詳細
oppoR15neoダイヤモンドブルー
3GB/64GBモデル
型式CPH1851
新品、未開封
です。
3月初めに購入したばかりです。
箱のビニールで封止された状態で、
本体は全く触っていない状態です。
SIMカードのみ、ご自身でご用意ください。
※他でも出品していますので、
コメントの上でご購入下さい。
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型式CPH1851
新品、未開封
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箱のビニールで封止された状態で、
本体は全く触っていない状態です。
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商品の説明
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