oppo R15 neo ブルー SIMフリー

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商品の詳細

oppoR15neoダイヤモンドブルー

3GB/64GBモデル

型式CPH1851

新品、未開封

です。

3月初めに購入したばかりです。

箱のビニールで封止された状態で、

本体は全く触っていない状態です。



SIMカードのみ、ご自身でご用意ください。



※他でも出品していますので、

コメントの上でご購入下さい。

