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34gn850-b
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商品の詳細
アマゾンで購入しました。UWQHDゲーミングモニタで使用しました。ほぼモニタアームを付けて使用しました。ドット抜け、暗点など無く綺麗に使用しました。
付属品は全部揃っています。モニタスタンドもあります。
中古品ということをご了承いただき、返品なきご購入願います。
商品の説明
LG ゲーミングモニター ディスプレイ UltraGear 34GN850-B 34インチ/3440×1440 曲面ウルトラワイド/Nano IPS/144hz/1ms(GtoG)/FreeSync Premium/HDR/HDMI×2、DP/高さ調節/3年安心・無輝点保証
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