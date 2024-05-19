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パタゴニア レトロX 5T
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商品の詳細
流行りのボア素材で、内側の鮮やかなピンクが目立って凄く可愛いかったです♡
防寒に優れていて、得意のキャンプにもアウトドア最適♪
こちらも残念ながらサイズアウトです。
どなたか気に入ってくださる方に…♡
状態は良いと思いますが、素人検品の為、見落としが許せない方は必ず購入を見送られて下さい。
中古品ご理解頂ける方、ご検討お願い致します(*^^*)
たたみシワご了承下さい。
★クリーニング済み
★サイズ5112センチ
★自宅保管の為、神経質な人、細かい箇所が気になる方、使用感の気になる方のご購入は、お断りします。
よろしくお願いします(*^^*)
商品の説明
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