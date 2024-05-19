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パタゴニア　レトロX 5T

patagonia

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パタゴニア　レトロX 5T
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商品の詳細

毎年完売サイズ5Tの大人気レトロXです。

流行りのボア素材で、内側の鮮やかなピンクが目立って凄く可愛いかったです♡

防寒に優れていて、得意のキャンプにもアウトドア最適♪

こちらも残念ながらサイズアウトです。

どなたか気に入ってくださる方に…♡

状態は良いと思いますが、素人検品の為、見落としが許せない方は必ず購入を見送られて下さい。

中古品ご理解頂ける方、ご検討お願い致します(*^^*)

たたみシワご了承下さい。

★クリーニング済み

★サイズ5112センチ　

★自宅保管の為、神経質な人、細かい箇所が気になる方、使用感の気になる方のご購入は、お断りします。

よろしくお願いします(*^^*)



商品の説明

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