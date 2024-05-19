パタゴニア　レトロx 5T

商品の詳細

毎年完売サイズ5Tの大人気レトロXです。



流行りのボア素材で、内側の鮮やかなピンクが目立って凄く可愛いかったです♡



防寒に優れていて、得意のキャンプにもアウトドア最適♪



こちらも残念ながらサイズアウトです。



どなたか気に入ってくださる方に…♡



状態は良いと思いますが、素人検品の為、見落としが許せない方は必ず購入を見送られて下さい。



中古品ご理解頂ける方、ご検討お願い致します(*^^*)



たたみシワご了承下さい。



★クリーニング済み



★サイズ5112センチ



★自宅保管の為、神経質な人、細かい箇所が気になる方、使用感の気になる方のご購入は、お断りします。



よろしくお願いします(*^^*)