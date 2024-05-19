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2000年代～ Carhartt カーハート ワンポイントロゴ パーカー アメカジ ワインレッド (レディース S) O7832
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￥2200税込
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商品の詳細
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■商品名
2000年代～Carharttカーハートワンポイントロゴパーカーアメカジワインレッド(レディースS)中古古着O7832
■サイズ
表記サイズ:S
着丈：約62cm
身幅：約57cm
裄丈：約81cm
袖下丈：約56cm
■主な素材
表地:コットン
■色
ワインレッド
■特徴
2000年代～
フードドローコードアメカジワンポイントロゴ
■状態
汚れ：首元
キズ：袖先
特記事項：色褪せ
[商品管理番号]
O7832
※注意事項※
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商品の説明
2000年代～ Carhartt カーハート ワンポイントロゴ パーカー アメカジ ワインレッド (レディース S) 中古 古着 O7832
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