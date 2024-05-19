2000年代～ Carhartt カーハート ワンポイントロゴ パーカー アメカジ ワインレッド (レディース S) O7832

商品の詳細

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■商品名

2000年代～Carharttカーハートワンポイントロゴパーカーアメカジワインレッド(レディースS)中古古着O7832



■サイズ

表記サイズ:S

着丈：約62cm

身幅：約57cm

裄丈：約81cm

袖下丈：約56cm



■主な素材

表地:コットン



■色

ワインレッド



■特徴

2000年代～

フードドローコードアメカジワンポイントロゴ





■状態

汚れ：首元

キズ：袖先

特記事項：色褪せ



[商品管理番号]

O7832



※注意事項※

・価格交渉、取り置き、専用出品は行っておりません。

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