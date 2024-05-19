2000年代～ Carhartt カーハート ワンポイントロゴ パーカー アメカジ ワインレッド (レディース S) O7832

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商品の詳細

・古着卸問屋を営んでおります古着のヤマヒサです！
・商品は全て海外でバイヤーが1点1点ハンドピックで集めた古着です！
・毎日(平日)、100点以上新商品を出品中！
・その他アイテムをア探しの方は［古着のヤマヒサ］とご検索ください！
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■商品名
2000年代～Carharttカーハートワンポイントロゴパーカーアメカジワインレッド(レディースS)中古古着O7832

■サイズ
表記サイズ:S
着丈：約62cm
身幅：約57cm
裄丈：約81cm
袖下丈：約56cm

■主な素材
表地:コットン

■色
ワインレッド

■特徴
2000年代～
フードドローコードアメカジワンポイントロゴ


■状態
汚れ：首元
キズ：袖先
特記事項：色褪せ

[商品管理番号]
O7832

※注意事項※
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