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平和屋-こころ店■上質な小紋 吉祥草花文 松竹梅 金彩 着丈152cm 裄丈64cm 正絹 逸品 未使用 A-cs4562
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￥1493税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈152cm（肩から）
裄丈64cm
袖丈48.5cm 縫込み2.5cm
袖幅33cm
前幅26cm
後幅30.5cm
着物縫いこみ
内揚げ3.5cm
裄
お袖側約2cm 身頃側約3.5cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・未使用】
状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店□上質な小紋 吉祥草花文 松竹梅 金彩 着丈152cm 裄丈 ...
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