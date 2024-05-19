【色: コミックPK】日本製 かわいい ワンタッチ スーツケースベルト スヌーピ

商品の詳細

日本製かわいいワンタッチスーツケースベルトスヌーピーTSAロック付きコミックピンク

色:コミックPK_パターン名:TSAロック付き

素材:ベルト/ポリエステル、バックル/ポリアセタール

幅5cm×最大使用長さ179cm※スーツケースのサイズに合わせて長さ調節が可能です。

パッケージ重量:0.16kg

発色がキレイなスヌーピーのかわいいスーツケースベルト

スヌーピーと一緒に楽しい旅行ができそうです

万が一、スーツケースが破損しても、TSAロック付のスーツケースベルトを付けていれば、より一層安心です

従来の商品よりも軽量化、扱いやすく便利になりました