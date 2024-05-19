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【色: コミックPK】日本製 かわいい ワンタッチ スーツケースベルト スヌーピ
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￥1909税込
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商品の詳細
色:コミックPK_パターン名:TSAロック付き
素材:ベルト/ポリエステル、バックル/ポリアセタール
幅5cm×最大使用長さ179cm※スーツケースのサイズに合わせて長さ調節が可能です。
パッケージ重量:0.16kg
発色がキレイなスヌーピーのかわいいスーツケースベルト
スヌーピーと一緒に楽しい旅行ができそうです
万が一、スーツケースが破損しても、TSAロック付のスーツケースベルトを付けていれば、より一層安心です
従来の商品よりも軽量化、扱いやすく便利になりました
商品の説明
日本製 かわいい ワンタッチ スーツケースベルト スヌーピー ハグイエロー
日本製 かわいい ワンタッチ スーツケースベルト スヌーピー TSA ロック付き ハグイエロー
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