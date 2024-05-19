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ラブラリーバイフェイラー♡フラワーパッチ　ハンカチ&ハンカチポーチセット　WEB

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商品の詳細

ラブラリーバイフェイラー
フラワーパッチ　
ハンカチ\u0026ハンカチポーチセット　
WEB限定カラー　ライトワイン

写真のものを発送いたします。
ハンカチは半分に折りたたみます。

新品未使用ですが、自宅保管であることをご了承の上、ご購入下さい。
よろしくお願いいたします。
バラ売り、お値下げごめんなさい。



商品の説明

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