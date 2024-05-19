ラブラリーバイフェイラー♡フラワーパッチ　ハンカチ&ハンカチポーチセット　WEB

商品の詳細

ラブラリーバイフェイラー

フラワーパッチ

ハンカチ\u0026ハンカチポーチセット

WEB限定カラー ライトワイン



写真のものを発送いたします。

ハンカチは半分に折りたたみます。



新品未使用ですが、自宅保管であることをご了承の上、ご購入下さい。

よろしくお願いいたします。

バラ売り、お値下げごめんなさい。