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ミルグレインリング 13号

Crunny

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商品の詳細

ピンクゴールドになります。
ハワイアンジュエリーお好きな方

つけ心地は滑らかでとてもいいです(*´˘`*)

高級サージカルステンレス


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