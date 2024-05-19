家庭用 ハイフ ウルトラサウンド

商品の詳細

HIFUULTRASOUNDハイフウルトラサウンド





中古で購入しましたが、使いこなせないため出品致します。

当方の使用頻度は数回ですが、機器や箱などに使用感•劣化が見られます。中古品ということをご理解お願い致します。



※5/12動作確認済み（写真2.3枚目参照）

※目元カートリッジあり（写真6枚目参照）

※説明書は中国語。(写真8枚目参照)







LED波長:650nm強度:650nm

エネルギー出力:キー

定格出力:36W重量：3kg

出力電圧:100-240V,50/60Hz

RFパワー:4J/cm2

機能領域:3cm2

周波数:2MHZ深さ:3mm

集中超音波パワー:5J/cm2

機能領域:4cm2

周波数:3MHZ深さ:4.5mm

仕様電圧：AC100V50HZ/60HZ





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