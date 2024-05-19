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家庭用 ハイフ ウルトラサウンド
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￥14520税込
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商品の詳細
HIFUULTRASOUNDハイフウルトラサウンド
中古で購入しましたが、使いこなせないため出品致します。
当方の使用頻度は数回ですが、機器や箱などに使用感•劣化が見られます。中古品ということをご理解お願い致します。
※5/12動作確認済み（写真2.3枚目参照）
※目元カートリッジあり（写真6枚目参照）
※説明書は中国語。(写真8枚目参照)
LED波長:650nm強度:650nm
エネルギー出力:キー
定格出力:36W重量：3kg
出力電圧:100-240V,50/60Hz
RFパワー:4J/cm2
機能領域:3cm2
周波数:2MHZ深さ:3mm
集中超音波パワー:5J/cm2
機能領域:4cm2
周波数:3MHZ深さ:4.5mm
仕様電圧：AC100V50HZ/60HZ
家庭用ハイフ美顔器hifu超音波美顔器ウルセラ
中古で購入しましたが、使いこなせないため出品致します。
当方の使用頻度は数回ですが、機器や箱などに使用感•劣化が見られます。中古品ということをご理解お願い致します。
※5/12動作確認済み（写真2.3枚目参照）
※目元カートリッジあり（写真6枚目参照）
※説明書は中国語。(写真8枚目参照)
LED波長:650nm強度:650nm
エネルギー出力:キー
定格出力:36W重量：3kg
出力電圧:100-240V,50/60Hz
RFパワー:4J/cm2
機能領域:3cm2
周波数:2MHZ深さ:3mm
集中超音波パワー:5J/cm2
機能領域:4cm2
周波数:3MHZ深さ:4.5mm
仕様電圧：AC100V50HZ/60HZ
家庭用ハイフ美顔器hifu超音波美顔器ウルセラ
商品の説明
家庭用 ハイフ ウルトラサウンド
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家庭用 ハイフ 効果の通販｜au PAY マーケット
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Hello Body HIFU Liposonix 家庭用 ハロー ボディ用 ハンディ ライポソニックス ハイフ ハイパーナイフ 美容機器 美顔器 痩身器 ウルセラ 切らないタルミ ウルトラセル
【HIFU ハイフ】100回以上照射してみて正直本音レビュー‼️【家庭 ...
HIFU URUTORASOUND ハイフ ウルトラサウンド | www.csi.matera.it
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