富士フィルム　メタバリアプレミアムS 720粒×6個　新品

商品の詳細

富士フィルム メタバリアプレミアムS

約90日分（720粒）×6

定価16,146円（税込）

賞味期限2022.9



新品未使用未開封です。即購入可です。



少し膨らみますが、宅配便コンパクトで発送予定です。

バラ売りは対応しませんのでご了承下さい。



FUJIFILM

富士フイルム

メタバリアスリムプレミアムS

