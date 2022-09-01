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富士フィルム　メタバリアプレミアムS 720粒×6個　新品

富士フイルム

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商品の詳細

富士フィルム　メタバリアプレミアムS
約90日分（720粒）×6
定価16,146円（税込）
賞味期限2022.9

新品未使用未開封です。即購入可です。

少し膨らみますが、宅配便コンパクトで発送予定です。
バラ売りは対応しませんのでご了承下さい。

FUJIFILM
富士フイルム
メタバリアスリムプレミアムS



商品の説明

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