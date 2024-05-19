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COMMEdesGARCONS コム・デ・ギャルソン 大友克洋 AKIRA

COMME des GARCONS

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コムデギャルソンCOMMEdesGARCONSトートバッグ

PVC(塩化ビニール)
ギャルソン×大友克洋AKIRAの非売品ノベルティバッグになります。
とても希少なアイテムになります。

サイズ：横約20.5cm縦約28.5cm
素材：塩ポリビニール

保存時についた折り目があります。

新品未使用です。

#COMMEdesGARCONS
#コムデギャルソン
#大友克洋

商品の説明

COMMEdesGARCONS コム・デ・ギャルソン 大友克洋 AKIRA
コムデギャルソンCOMME des GARCONS 大友克洋 AKIRAプリントビニール ...

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