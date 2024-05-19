  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
  • 当日発送
  • 送料無料

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878

Uoften

お気に入りブランド
販売価格 ：

1417税込

獲得ポイント ：
ポイント

商品がカートに追加されました
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈158cm（肩から）

裄丈62cm

袖丈45cm　縫込み4cm

袖幅32cm

前幅22.5cm

後幅28.5cm



着物縫いこみ

内揚げ0cm





お袖側約3cm　身頃側約3cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。



大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？



※若干たたみシワがございます。





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。







商品の説明

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878 | フリマアプリ ラクマ

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈148cm　裄丈62.5cm　正絹　逸品　A-wj4644

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈65cm　正絹　逸品　B-ag3554

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈65cm　正絹　逸品　B-ag3554

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店□上質な小紋 霞文 暈し染め 着丈148cm 裄丈62.5cm ...

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店□上質な小紋 霞文 暈し染め 着丈148cm 裄丈62.5cm ...

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158.5cm　裄丈63cm　正絹　逸品　A-ma6412

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈65cm　正絹　逸品　B-ag3554

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店□極上 お召 単衣 横段吉祥文 黒地 着丈168cm 裄丈67cm ...

平和屋-こころ店■上質な小紋　霞文　暈し染め　着丈158cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3878
平和屋-こころ店□上質な小紋 切嵌更紗花文 反端付き 着丈158.5cm 裄丈 ...

レディース・水着/浴衣・着物のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ