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平和屋-こころ店■上質な小紋 霞文 暈し染め 着丈158cm 裄丈62cm 正絹 逸品 B-ag3878
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￥1417税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈158cm（肩から）
裄丈62cm
袖丈45cm 縫込み4cm
袖幅32cm
前幅22.5cm
後幅28.5cm
着物縫いこみ
内揚げ0cm
裄
お袖側約3cm 身頃側約3cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹】
状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※若干たたみシワがございます。
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■上質な小紋 霞文 暈し染め 着丈158cm 裄丈62cm 正絹 逸品 B-ag3878
平和屋-こころ店■上質な小紋 霞文 暈し染め 着丈158cm 裄丈62cm 正絹 逸品 B-ag3878 | フリマアプリ ラクマ
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