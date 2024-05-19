マッキントッシュロンドン コート 38 M - - その他

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商品の詳細

[カテゴリ]
コート

[ブランド]
MACKINTOSHLONDON(マッキントッシュロンドン)

[商品名]
-

[型番]
-

[男女別]
レディース

[表記サイズ]
38

[実寸サイズ]
肩幅:約71cm
袖丈(ゆき丈):約38cm
身幅:約73cm
着丈:約82cm

[カラー]


[デザイン]
長袖/秋/冬

[コンディションの備考]
【外側】
　・全体的⇒薄っすらと汚れている/毛羽立ち若干
【内側】
　・全体的⇒薄っすらと汚れている

[製造番号・刻印]
-

[シリアル]
***

[付属品]
なし


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商品の説明

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