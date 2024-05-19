マッキントッシュロンドン コート 38 M - - その他

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マッキントッシュロンドン コート 38 M -
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-
￥4950税込
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商品の詳細
[カテゴリ]
コート
[ブランド]
MACKINTOSHLONDON(マッキントッシュロンドン)
[商品名]
-
[型番]
-
[男女別]
レディース
[表記サイズ]
38
[実寸サイズ]
肩幅:約71cm
袖丈(ゆき丈):約38cm
身幅:約73cm
着丈:約82cm
[カラー]
黒
[デザイン]
長袖/秋/冬
[コンディションの備考]
【外側】
・全体的⇒薄っすらと汚れている/毛羽立ち若干
【内側】
・全体的⇒薄っすらと汚れている
[製造番号・刻印]
-
[シリアル]
***
[付属品]
なし
こちらの商品はラクマ公式パートナーのBrandear（ブランディア）によって出品されています。
以下の内容のお問い合わせについてはお返事ができませんのであらかじめご了承ください。
・商品状態の確認（汚れ具合、形状の確認等々）
・お値下げの交渉
コート
[ブランド]
MACKINTOSHLONDON(マッキントッシュロンドン)
[商品名]
-
[型番]
-
[男女別]
レディース
[表記サイズ]
38
[実寸サイズ]
肩幅:約71cm
袖丈(ゆき丈):約38cm
身幅:約73cm
着丈:約82cm
[カラー]
黒
[デザイン]
長袖/秋/冬
[コンディションの備考]
【外側】
・全体的⇒薄っすらと汚れている/毛羽立ち若干
【内側】
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***
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商品の説明
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