マッキントッシュロンドン コート 38 M - - その他

商品の詳細

[カテゴリ]

コート



[ブランド]

MACKINTOSHLONDON(マッキントッシュロンドン)



[商品名]

-



[型番]

-



[男女別]

レディース



[表記サイズ]

38



[実寸サイズ]

肩幅:約71cm

袖丈(ゆき丈):約38cm

身幅:約73cm

着丈:約82cm



[カラー]

黒



[デザイン]

長袖/秋/冬



[コンディションの備考]

【外側】

・全体的⇒薄っすらと汚れている/毛羽立ち若干

【内側】

・全体的⇒薄っすらと汚れている



[製造番号・刻印]

-



[シリアル]

***



[付属品]

なし





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