【希少デザイン】90sナイキシアトルマリナーズ刺繍ロゴハーフジップスウェット

商品の詳細

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○サイズ表記○









XL









○サイズ実寸（㎝）○









・着丈73



・身幅70



・肩幅63



・袖丈62









○カラー○









ネイビー









○素材○









80%コットン 20%ポリエステル









○状態○









・首元2箇所ほつれあり









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22/20