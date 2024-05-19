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【希少デザイン】90sナイキシアトルマリナーズ刺繍ロゴハーフジップスウェット
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商品の詳細
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★★フォロワー様限定でお値下げさせて頂きます★★
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※遅れる場合はプロフィール欄の【お知らせ】にてお伝えさせて頂きます。
○サイズ表記○
XL
○サイズ実寸（㎝）○
・着丈73
・身幅70
・肩幅63
・袖丈62
○カラー○
ネイビー
○素材○
80%コットン 20%ポリエステル
○状態○
・首元2箇所ほつれあり
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22/20
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○状態○
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商品の説明
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