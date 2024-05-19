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【希少デザイン】90sナイキシアトルマリナーズ刺繍ロゴハーフジップスウェット

NIKE

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○サイズ表記○




XL




○サイズ実寸（㎝）○




・着丈73

・身幅70

・肩幅63

・袖丈62




○カラー○




ネイビー




○素材○




80%コットン　20%ポリエステル




○状態○




・首元2箇所ほつれあり




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22/20








商品の説明

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