【新品未使用】サルート セット

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Wacoal

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商品の詳細

サルート
ブラージャー　Ｃ７０
ショーツ　M

セットでお譲りいたします☺︎


定価より5.000円ほどお得に設定しています


新品未使用タグ付きのお品になりますが素人自宅保管に御了承の上、ご購入お願いします





商品の説明

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サルート セット-
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