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お取り置きtheory luxe 21SS 完売 ポルカドット柄 ロングスカート
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￥6669税込
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商品の詳細
2021年購入、1回着用。オールシーズンお使いいただける素材感です。
ドット柄のフェミニンなロングスカート。フロントにプリーツ、バックにはたっぷりのギャザーを入れて、ゆったりとした穿き心地を叶えています。バックウエストはゴム仕様となっており、サイドファスナー付きで着脱もスムーズ。シルクのように柔らかいポリエステル素材で仕立てました。サテンと抑揚加工を施した生地を組み合わせて、トーンオントーンのストライプ柄を表現。その上にトレンドライクなポルカドットのプリントをプラスしています。ほど良い透け感を備えた、表情豊かなファブリックです。
ご自宅で手洗い可能なウォッシャブルタイプ。洗濯表記に従ってお手入れしてください。
Detail
商品番号:03-1107317
Fabric:SHEERSTRIPEPRINT2
Style:MEE
（表地）ポリエステル100%
（裏地）ポリエステル100%
Size:38スカート丈91.5ウエスト68裾周り176
Color:059ブラックマルチ
Price:37,400円(税込)
ドット柄のフェミニンなロングスカート。フロントにプリーツ、バックにはたっぷりのギャザーを入れて、ゆったりとした穿き心地を叶えています。バックウエストはゴム仕様となっており、サイドファスナー付きで着脱もスムーズ。シルクのように柔らかいポリエステル素材で仕立てました。サテンと抑揚加工を施した生地を組み合わせて、トーンオントーンのストライプ柄を表現。その上にトレンドライクなポルカドットのプリントをプラスしています。ほど良い透け感を備えた、表情豊かなファブリックです。
ご自宅で手洗い可能なウォッシャブルタイプ。洗濯表記に従ってお手入れしてください。
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商品番号:03-1107317
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（表地）ポリエステル100%
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Size:38スカート丈91.5ウエスト68裾周り176
Color:059ブラックマルチ
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商品の説明
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