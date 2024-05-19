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カルティエ CARTIER レディース リング・指輪 K18イエローゴールド /ダイヤモンド
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￥95172税込
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商品の詳細
【商品番号】ik-00-0434435
【管理番号】434435
【ジャンル】リング・指輪/レディース
【ブランド】カルティエ/CARTIER
【モデル】ラニエールリング #47(約7号)
【素材】K18イエローゴールド/ダイヤモンド
【状態】中古
全体：僅かな小傷が見受けられます
【サイズ】
号数:7号
リング幅:約3mm
重量/3.8g
【付属品】メーカー保証書(2004年3月海外購入)メーカー箱(ダメージ)
修理明細書(2020年2月磨き)
【コメント】新品仕上げ(磨き)済み
こちらの商品はラクマ公式パートナーのウォッチニアン（ラクマ支店）によって出品されています。
【管理番号】434435
【ジャンル】リング・指輪/レディース
【ブランド】カルティエ/CARTIER
【モデル】ラニエールリング #47(約7号)
【素材】K18イエローゴールド/ダイヤモンド
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全体：僅かな小傷が見受けられます
【サイズ】
号数:7号
リング幅:約3mm
重量/3.8g
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修理明細書(2020年2月磨き)
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商品の説明
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