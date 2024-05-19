  • カルティエ CARTIER レディース リング・指輪 K18イエローゴールド /ダイヤモンド
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カルティエ CARTIER レディース リング・指輪 K18イエローゴールド /ダイヤモンド

Cartier

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商品の詳細

【商品番号】ik-00-0434435

【管理番号】434435

【ジャンル】リング・指輪/レディース

【ブランド】カルティエ/CARTIER

【モデル】ラニエールリング　#47(約7号)

【素材】K18イエローゴールド/ダイヤモンド

【状態】中古
全体：僅かな小傷が見受けられます

【サイズ】
　号数:7号
　リング幅:約3mm
　重量/3.8g


【付属品】メーカー保証書(2004年3月海外購入)メーカー箱(ダメージ)
修理明細書(2020年2月磨き)

【コメント】新品仕上げ(磨き)済み

こちらの商品はラクマ公式パートナーのウォッチニアン（ラクマ支店）によって出品されています。






商品の説明

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