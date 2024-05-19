Panasonic スチーマー ナノケア 新品未開封 - フェイスケア/美顔器

商品の詳細

Panasonic最新パナソニックスチーマーナノケア

型番：EH-CSA9A-P

※新品未使用品

2020年9月購入

メーカー保証書付き

国内在庫なし 大人気商品！

Panasonicの「W温冷エステ」ができるスチーム美容器です。



EL.COSMETICS分類:フェイスイオンスチーマ

color:PINK

クレンジング機能有

フェイスケア商品タイプ:美容器

フェイスケア用途:毛穴

フェイスケア電源タイプ:交流式

保湿機能:スチーム保湿

据置用/携帯用:据置用

温冷機能

防水タイプ:非防水



商品内容については、「Panasonic スチーマーナノケアEH-CSA9A-P」と検索し、Panasonicサイトからご確認ください。



箱から一切出し入れしていない新品未使用です。

保証書あります。

