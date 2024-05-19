Panasonic スチーマー ナノケア 新品未開封 - フェイスケア/美顔器

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Panasonic スチーマー ナノケア 新品未開封

Panasonic

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商品の詳細

Panasonic最新パナソニックスチーマーナノケア
型番：EH-CSA9A-P
※新品未使用品
2020年9月購入
メーカー保証書付き
国内在庫なし　大人気商品！
Panasonicの「W温冷エステ」ができるスチーム美容器です。

EL.COSMETICS分類:フェイスイオンスチーマ
color:PINK
クレンジング機能有
フェイスケア商品タイプ:美容器
フェイスケア用途:毛穴
フェイスケア電源タイプ:交流式
保湿機能:スチーム保湿
据置用/携帯用:据置用
温冷機能
防水タイプ:非防水

商品内容については、「Panasonic　スチーマーナノケアEH-CSA9A-P」と検索し、Panasonicサイトからご確認ください。

箱から一切出し入れしていない新品未使用です。
保証書あります。



商品の説明

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