Panasonic スチーマー ナノケア 新品未開封 - フェイスケア/美顔器

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Panasonic スチーマー ナノケア 新品未開封
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￥15120税込
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商品の詳細
Panasonic最新パナソニックスチーマーナノケア
型番：EH-CSA9A-P
※新品未使用品
2020年9月購入
メーカー保証書付き
国内在庫なし 大人気商品！
Panasonicの「W温冷エステ」ができるスチーム美容器です。
EL.COSMETICS分類:フェイスイオンスチーマ
color:PINK
クレンジング機能有
フェイスケア商品タイプ:美容器
フェイスケア用途:毛穴
フェイスケア電源タイプ:交流式
保湿機能:スチーム保湿
据置用/携帯用:据置用
温冷機能
防水タイプ:非防水
商品内容については、「Panasonic スチーマーナノケアEH-CSA9A-P」と検索し、Panasonicサイトからご確認ください。
箱から一切出し入れしていない新品未使用です。
保証書あります。
型番：EH-CSA9A-P
※新品未使用品
2020年9月購入
メーカー保証書付き
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Panasonicの「W温冷エステ」ができるスチーム美容器です。
EL.COSMETICS分類:フェイスイオンスチーマ
color:PINK
クレンジング機能有
フェイスケア商品タイプ:美容器
フェイスケア用途:毛穴
フェイスケア電源タイプ:交流式
保湿機能:スチーム保湿
据置用/携帯用:据置用
温冷機能
防水タイプ:非防水
商品内容については、「Panasonic スチーマーナノケアEH-CSA9A-P」と検索し、Panasonicサイトからご確認ください。
箱から一切出し入れしていない新品未使用です。
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商品の説明
Panasonic スチーマー ナノケア 新品未開封
Panasonic スチーマー ナノケア 新品未開封
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