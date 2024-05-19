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130、140
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商品の詳細
バラ不可
黒トップス140
難なし
白パンクトップス130
毛羽たち、首もと汚れあり
黒Aライントップス130
難なし
白トップス130
使用感あり
所々汚れあり(写真4と別出品確認用の写真)
セトア130
インパン汚れあり(写真3枚目)
商品の説明
【直送品】CA-GO（石渡） バスケット ビスキュイラベンダー120φ 130140 1個（ご注文単位6個）
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