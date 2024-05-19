エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）

商品の詳細

■商品説明■

【問い合わせ番号】200007862019

【ブランド】HERMES

【素材】トリヨンクレマンス

【カラー】Blueorage(ブルーオラージュ)／ゴールド金具

【サイズ(cm)】約W22cmxH22cmxD18cm持ち手：約34cm

【仕様】Z刻印

【重量】約630g

【生産国】フランス

【商品紹介】エルメスでも人気の「ピコタン・ロックMM」。本来は飼葉入れ用の手提げバッグとして作られたため、非常にコンパクトなフォルムに仕上げられています。柔らかく、馴染みやすい「トリヨンクレマンス」の素材が使用されており、使うほどに味が出てくる贅沢なバッグです。

【付属品】鍵2／カデナ



■注意事項■

【付属品】

※付属品欄に記載されていないものは、原則付属致しません。

※箱・保存袋には輸送や保管時の状況に起因する軽微なダメージがある場合がございます。（特に傷みや汚れが目立つ場合は、「箱（傷み有）、保存袋（汚れ有）」のように記載しております。）

※付属品（箱・保存袋）の有無や状態を理由とする返品は、お受けできません。

【商品状態】

※新品でも細かい傷が見受けられる場合がございます。（直営店より、製造工程上やむを得ないとの回答がございました。）

※新品でも入荷時より傷が目立つ場合は「未使用に近い」に設定しております。



商品はすべて正規品・本物でございます。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせくださいませ。





こちらの商品はラクマ公式パートナーのブランドシティによって出品されています。