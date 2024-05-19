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エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
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￥200970税込
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商品の詳細
■商品説明■
【問い合わせ番号】200007862019
【ブランド】HERMES
【素材】トリヨンクレマンス
【カラー】Blueorage(ブルーオラージュ)／ゴールド金具
【サイズ(cm)】約W22cmxH22cmxD18cm持ち手：約34cm
【仕様】Z刻印
【重量】約630g
【生産国】フランス
【商品紹介】エルメスでも人気の「ピコタン・ロックMM」。本来は飼葉入れ用の手提げバッグとして作られたため、非常にコンパクトなフォルムに仕上げられています。柔らかく、馴染みやすい「トリヨンクレマンス」の素材が使用されており、使うほどに味が出てくる贅沢なバッグです。
【付属品】鍵2／カデナ
■注意事項■
【付属品】
※付属品欄に記載されていないものは、原則付属致しません。
※箱・保存袋には輸送や保管時の状況に起因する軽微なダメージがある場合がございます。（特に傷みや汚れが目立つ場合は、「箱（傷み有）、保存袋（汚れ有）」のように記載しております。）
※付属品（箱・保存袋）の有無や状態を理由とする返品は、お受けできません。
【商品状態】
※新品でも細かい傷が見受けられる場合がございます。（直営店より、製造工程上やむを得ないとの回答がございました。）
※新品でも入荷時より傷が目立つ場合は「未使用に近い」に設定しております。
商品はすべて正規品・本物でございます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせくださいませ。
こちらの商品はラクマ公式パートナーのブランドシティによって出品されています。
【問い合わせ番号】200007862019
【ブランド】HERMES
【素材】トリヨンクレマンス
【カラー】Blueorage(ブルーオラージュ)／ゴールド金具
【サイズ(cm)】約W22cmxH22cmxD18cm持ち手：約34cm
【仕様】Z刻印
【重量】約630g
【生産国】フランス
【商品紹介】エルメスでも人気の「ピコタン・ロックMM」。本来は飼葉入れ用の手提げバッグとして作られたため、非常にコンパクトなフォルムに仕上げられています。柔らかく、馴染みやすい「トリヨンクレマンス」の素材が使用されており、使うほどに味が出てくる贅沢なバッグです。
【付属品】鍵2／カデナ
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※付属品欄に記載されていないものは、原則付属致しません。
※箱・保存袋には輸送や保管時の状況に起因する軽微なダメージがある場合がございます。（特に傷みや汚れが目立つ場合は、「箱（傷み有）、保存袋（汚れ有）」のように記載しております。）
※付属品（箱・保存袋）の有無や状態を理由とする返品は、お受けできません。
【商品状態】
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※新品でも入荷時より傷が目立つ場合は「未使用に近い」に設定しております。
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商品の説明
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）
エルメス ピコタンロック 22 MM ハンドバッグ トリヨンクレマンス レザー Blue orage ブルーオラージュ 青 ゴールド金具 Z刻印 HERMES（新品・未使用品）