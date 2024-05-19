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新品 ヤヌーク コーデュロイパンツ 22
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￥2850税込
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商品の詳細
YANUK
Ruth-BackRaisedCorduroy
サイズ22
ウエスト66ヒップ88股上24股下68わたり周り52
カラー SGR(グリーン系)
素材
綿97％ ポリウレタン3％ 革ラベル：牛革
定価20900円
折り畳んでコンパクトで発送予定です。
商品の説明
新品 ヤヌーク コーデュロイパンツ 22 | フリマアプリ ラクマ
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