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Supreme The North Face Denim Dot Shot
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￥22750税込
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商品の詳細
2015ssSupremexTheNorthFaceDenimDotShotJacket
4年前に大阪のリセールショップブランド古着店にて購入したものです。
着なくなったため出品します。
袖口や襟元にデニムの擦れがあります。写真を掲載しておりますので参考にして下さい。
付属品等は御座いません。
必要な写真等あればお問い合わせ下さい。
4年前に大阪のリセールショップブランド古着店にて購入したものです。
着なくなったため出品します。
袖口や襟元にデニムの擦れがあります。写真を掲載しておりますので参考にして下さい。
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商品の説明
Supreme/The North Face - Denim Dot Shot Jacket - UG.SHAFT
Supreme 15SS × THE NORTH FACE DENIM DOT SHOT JACKET SMALL ...
Supreme The North Face Denim Dot Shot Jacket Denim メンズ - SS15 - JP
Size【S】 SUPREME シュプリーム ×THE NORTH FACE 15SS Denim Dot Shot ...
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Supreme The North Face Denim Dot Shot Jacket
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