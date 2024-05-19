Supreme The North Face Denim Dot Shot

商品の詳細

2015ssSupremexTheNorthFaceDenimDotShotJacket



4年前に大阪のリセールショップブランド古着店にて購入したものです。

着なくなったため出品します。



袖口や襟元にデニムの擦れがあります。写真を掲載しておりますので参考にして下さい。

付属品等は御座いません。

必要な写真等あればお問い合わせ下さい。