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Supreme The North Face Denim Dot Shot

Supreme

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商品の詳細

2015ssSupremexTheNorthFaceDenimDotShotJacket

4年前に大阪のリセールショップブランド古着店にて購入したものです。
着なくなったため出品します。

袖口や襟元にデニムの擦れがあります。写真を掲載しておりますので参考にして下さい。
付属品等は御座いません。
必要な写真等あればお問い合わせ下さい。





商品の説明

Supreme The North Face Denim Dot Shot
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