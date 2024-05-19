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MARSHALL MAJOR II 黒【新品未開封】
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￥2336税込
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商品の詳細
MARSHALLHEADPHONESMAJORII
HEADPHONETYPE:TRADITIONALHP
TrueWireless:NOTTRUEWIRELE
WIRED
WIRELESS:NOWIRELESS
color:BLACK
コードレス種類:ワイヤード
ドライバーユニット:ダイナミック
バンドタイプ種類:ヘッドバンドタイプ
プラグ種類:4極丸型
ヘッドセット属性:携帯電話
ヘッドホン種類:密閉型HP
マイク有
伝送種類:ワイヤードアナログ
折りたたみ形状:折りたたみ
音声アシスタント機能有
#MarshallHeadphones
#MARSHALLHEADPHONES
HEADPHONETYPE:TRADITIONALHP
TrueWireless:NOTTRUEWIRELE
WIRED
WIRELESS:NOWIRELESS
color:BLACK
コードレス種類:ワイヤード
ドライバーユニット:ダイナミック
バンドタイプ種類:ヘッドバンドタイプ
プラグ種類:4極丸型
ヘッドセット属性:携帯電話
ヘッドホン種類:密閉型HP
マイク有
伝送種類:ワイヤードアナログ
折りたたみ形状:折りたたみ
音声アシスタント機能有
#MarshallHeadphones
#MARSHALLHEADPHONES
商品の説明
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