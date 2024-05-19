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新品未開封 Nikon D5600 ダブルズームキット 保証付き

Nikon

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商品の詳細


NikonD5600ダブルズームキットです。
ニコンダイレクトにて購入。
新品未使用品保証付です。


［キット内容］
「D5600」、「AF-PDXNIKKOR18-55mmf/3.5-5.6GVR」、「AF-PDXNIKKOR70-300mmf/4.5-6.3GEDVR」
≪カメラ≫
●Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL14a
●バッテリーチャージャーMH-24
●ストラップAN-DC3BK
●ボディーキャップBF-1B
●接眼目当てDK-25
≪AF-PDXNIKKOR18-55mmf/3.5-5.6GVR≫
●レンズキャップ55mmLC-55A（スプリング式）
●レンズ裏ぶた
≪AF-PDXNIKKOR70-300mmf/4.5-6.3GEDVR≫
●レンズキャップ58mmLC-58（スプリング式）
●レンズ裏ぶた
■　記録媒体は別売りです。

※返品・キャンセル等は対応致しかねます。内容を確認し、ご了承頂ける方のみ購入をお願い致します。

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商品の説明

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