新品未開封 Nikon D5600 ダブルズームキット 保証付き

商品の詳細



NikonD5600ダブルズームキットです。

ニコンダイレクトにて購入。

新品未使用品保証付です。





［キット内容］

「D5600」、「AF-PDXNIKKOR18-55mmf/3.5-5.6GVR」、「AF-PDXNIKKOR70-300mmf/4.5-6.3GEDVR」

≪カメラ≫

●Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL14a

●バッテリーチャージャーMH-24

●ストラップAN-DC3BK

●ボディーキャップBF-1B

●接眼目当てDK-25

≪AF-PDXNIKKOR18-55mmf/3.5-5.6GVR≫

●レンズキャップ55mmLC-55A（スプリング式）

●レンズ裏ぶた

≪AF-PDXNIKKOR70-300mmf/4.5-6.3GEDVR≫

●レンズキャップ58mmLC-58（スプリング式）

●レンズ裏ぶた

■ 記録媒体は別売りです。



※返品・キャンセル等は対応致しかねます。内容を確認し、ご了承頂ける方のみ購入をお願い致します。



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