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GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ US

Qfilth

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GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ US
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商品の詳細

GENTOSジェントス
作業灯LEDワークライトスリムバータイプUSB充電式専用充電池
100700ルーメンガンツGZ-701702703704マグネットCOB
スタイル明るさ100ルーメン実用点灯2.5時間GZ-701
サイズ約幅34.7奥行12.2高さ116.2mm
セット内容付属品本体専用充電ケーブル
明るさHi100ルーメンEco50ルーメンTop50ルーメン
使用電池専用充電池
充電時間約3時間
使用光源高輝度白色COBLED1灯高輝度チップタイプ白色LED1灯
実用点灯Hi2.5時間Eco5時間Top5時間









商品の説明

GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ US
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ USB充電式(専用充電池) 100~700ルーメン ガンツ GZ-701/702/703/704 マグネット COB
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ US
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ USB充電式(専用充電池) 100~700ルーメン ガンツ GZ-701/702/703/704 マグネット COB
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