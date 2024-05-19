GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ US

商品の詳細

GENTOSジェントス

作業灯LEDワークライトスリムバータイプUSB充電式専用充電池

100700ルーメンガンツGZ-701702703704マグネットCOB

スタイル明るさ100ルーメン実用点灯2.5時間GZ-701

サイズ約幅34.7奥行12.2高さ116.2mm

セット内容付属品本体専用充電ケーブル

明るさHi100ルーメンEco50ルーメンTop50ルーメン

使用電池専用充電池

充電時間約3時間

使用光源高輝度白色COBLED1灯高輝度チップタイプ白色LED1灯

実用点灯Hi2.5時間Eco5時間Top5時間





