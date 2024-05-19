- 当日発送
- 送料無料
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ US
- 販売価格 ：
-
￥2099税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
GENTOSジェントス
作業灯LEDワークライトスリムバータイプUSB充電式専用充電池
100700ルーメンガンツGZ-701702703704マグネットCOB
スタイル明るさ100ルーメン実用点灯2.5時間GZ-701
サイズ約幅34.7奥行12.2高さ116.2mm
セット内容付属品本体専用充電ケーブル
明るさHi100ルーメンEco50ルーメンTop50ルーメン
使用電池専用充電池
充電時間約3時間
使用光源高輝度白色COBLED1灯高輝度チップタイプ白色LED1灯
実用点灯Hi2.5時間Eco5時間Top5時間
作業灯LEDワークライトスリムバータイプUSB充電式専用充電池
100700ルーメンガンツGZ-701702703704マグネットCOB
スタイル明るさ100ルーメン実用点灯2.5時間GZ-701
サイズ約幅34.7奥行12.2高さ116.2mm
セット内容付属品本体専用充電ケーブル
明るさHi100ルーメンEco50ルーメンTop50ルーメン
使用電池専用充電池
充電時間約3時間
使用光源高輝度白色COBLED1灯高輝度チップタイプ白色LED1灯
実用点灯Hi2.5時間Eco5時間Top5時間
商品の説明
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ USB充電式(専用充電池) 100~700ルーメン ガンツ GZ-701/702/703/704 マグネット COB
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ USB充電式(専用充電池) 100~700ルーメン ガンツ GZ-701/702/703/704 マグネット COB
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ US | フリマアプリ ラクマ
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ US
【数量限定】GENTOSジェントス 作業灯 LED ワークライト スリムバータイ
Amazon | GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト ハンディタイプ ...
送料無料]GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバー ...
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ US
送料無料]GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバー ...
Amazon | GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト バータイプ USB ...
Amazon.co.jp: GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリム ...
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト USB充電式(専用充電池) 270~700ルーメン ガンツ GZ-121/GZ-122/GZ-123 マグネット COB
GENTOS(ジェントス) 作業灯 LED ワークライト スリムバータイプ USの ...
【2023最新】GENTOSジェントス 作業灯 LED ワークライト スリムバー
その他・その他・その他のデイリーランキング
-
-
-
-
-
-
6
里芋 種芋 9.5kg 石川早生
その他
￥2,080