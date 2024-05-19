【新品＆】　センスオブワンダー　チュニック

商品の詳細

サイズ 120

定価 ￥8,690＋8,030→￥16,720



senseofwonderのチュニック2着セットです。



左は2回着用いたしました、毎シーズンとても人気のリバティパッチワークです♥️右は新品タグ付きです。



子供が着用した中古品を含むためご理解いただけます方へ。



折りたたんでの発送になりますので、畳みじわはご了承願います。



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