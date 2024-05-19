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【新品＆】　センスオブワンダー　チュニック

sense of wonder

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3600税込

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【新品＆】　センスオブワンダー　チュニック
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

サイズ　120
定価　￥8,690＋8,030→￥16,720

senseofwonderのチュニック2着セットです。

左は2回着用いたしました、毎シーズンとても人気のリバティパッチワークです♥️右は新品タグ付きです。

子供が着用した中古品を含むためご理解いただけます方へ。

折りたたんでの発送になりますので、畳みじわはご了承願います。




商品の説明

Poppy＆Daisyドッキングチュニック
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ｽﾜｲﾘﾝｸﾞﾍﾟﾀﾙｽﾁｭﾆｯｸ | 1204208 | ファッション通販 マルイウェブチャネル
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センスオブワンダー⭐︎チュニック 爆買い！ www.acr-concept.com
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