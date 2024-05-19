平和屋-こころ店■六通柄袋帯　風景文　金銀糸　B-fw008

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





長さ416cm幅31cm程



■■■ 商品詳細 ■■■





【化繊・芯なし】



状態は接写画像のように



柄止まり・裏地に薄い汚れがございますが



その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。



着用時には見えない部分になりますので

あまり気にならずお召になれるかと思います。









お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



