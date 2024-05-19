平和屋-こころ店■六通柄袋帯　風景文　金銀糸　B-fw008

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


長さ416cm幅31cm程

■■■　商品詳細　■■■


【化繊・芯なし】

状態は接写画像のように

柄止まり・裏地に薄い汚れがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。

着用時には見えない部分になりますので
あまり気にならずお召になれるかと思います。




お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。







商品の説明

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