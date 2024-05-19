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birthdeath モヘアニット
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商品の詳細
birthdeathTheTokyoFreeFashionSocietyTOFFSのモヘアニットです。
タグは外してしまいましたが、保管してあるのでニットと一緒に発送致します。試着のみの美品です。
色はホワイトです。
【SIZE】
肩幅59cm/袖丈67cm/身幅73cm/裾幅50cm
着丈63cm/袖幅10cm/天幅34cm
ロンTやキャミソール、タンクトップにレイヤードして着るとかわいいです！
タグは外してしまいましたが、保管してあるのでニットと一緒に発送致します。試着のみの美品です。
色はホワイトです。
【SIZE】
肩幅59cm/袖丈67cm/身幅73cm/裾幅50cm
着丈63cm/袖幅10cm/天幅34cm
ロンTやキャミソール、タンクトップにレイヤードして着るとかわいいです！
商品の説明
birthdeath モヘアニット 白 | labiela.com
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