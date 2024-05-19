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birthdeath モヘアニット

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商品の詳細

birthdeathTheTokyoFreeFashionSocietyTOFFSのモヘアニットです。
タグは外してしまいましたが、保管してあるのでニットと一緒に発送致します。試着のみの美品です。
色はホワイトです。


【SIZE】
肩幅59cm/袖丈67cm/身幅73cm/裾幅50cm
着丈63cm/袖幅10cm/天幅34cm

ロンTやキャミソール、タンクトップにレイヤードして着るとかわいいです！


商品の説明

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