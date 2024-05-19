birthdeath モヘアニット

商品の詳細

birthdeathTheTokyoFreeFashionSocietyTOFFSのモヘアニットです。

タグは外してしまいましたが、保管してあるのでニットと一緒に発送致します。試着のみの美品です。

色はホワイトです。





【SIZE】

肩幅59cm/袖丈67cm/身幅73cm/裾幅50cm

着丈63cm/袖幅10cm/天幅34cm



ロンTやキャミソール、タンクトップにレイヤードして着るとかわいいです！