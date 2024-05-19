平和屋野田店■上質な小紋 立涌草花間道 鬼しぼ縮緬 逸品 n-kv1836

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈154.5cm（肩から）



裄丈63cm



袖丈48.5cm 縫込み4cm



袖幅32.5cm



前幅25cm



後幅28.5cm







着物縫いこみ



内揚げ2.5cm







裄



お袖側約2.5cm 身頃側約3cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。





