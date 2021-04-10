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新品Marni cafe マルニ ストライプバック ナイトブルー
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￥10956税込
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商品の詳細
MARNISTONEMARKETストライプバッグです。
オンラインにて購入しました。
色:ナイトブルー
サイズ：幅45cm高さ33cmマチ12cm持ち手10cm
保存袋付き
毎シーズン大人気のマルニストーンマーケットのトートバックです。
よろしくお願いします。
以下公式サイトより引用↓
・ストライプバッグは、中国の熟練した職人により、手づくりで制作されています。
・ストライプバッグに使用している生地には、メッシュ素材特有のシワやうねりが見られることがありますが、商品の特性となりますので、予めご了承ください。
・ロゴプレートやハンドルのレザー部分は、多少のキズ、シワが見られることがありますが、天然素材の特性です。
・レザーにプリントされれた、白いMARNIロゴは一、点ずつ印刷の仕上がりが異なり、多少の色むら、かすれ、濃淡がありますが、ご了承ください。
・レザー部分は汗や雨などの水分で、色落ちをすることがありますので、ご使用の際には、十分にご注意ください。
オンラインにて購入しました。
色:ナイトブルー
サイズ：幅45cm高さ33cmマチ12cm持ち手10cm
保存袋付き
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よろしくお願いします。
以下公式サイトより引用↓
・ストライプバッグは、中国の熟練した職人により、手づくりで制作されています。
・ストライプバッグに使用している生地には、メッシュ素材特有のシワやうねりが見られることがありますが、商品の特性となりますので、予めご了承ください。
・ロゴプレートやハンドルのレザー部分は、多少のキズ、シワが見られることがありますが、天然素材の特性です。
・レザーにプリントされれた、白いMARNIロゴは一、点ずつ印刷の仕上がりが異なり、多少の色むら、かすれ、濃淡がありますが、ご了承ください。
・レザー部分は汗や雨などの水分で、色落ちをすることがありますので、ご使用の際には、十分にご注意ください。
商品の説明
新品Marni cafe マルニ ストライプバック ナイトブルー-
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MARNI FLOWER Cafe ストライプバッグナイトブルー | gdgoenkalapetite.com
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