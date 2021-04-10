新品Marni cafe マルニ　ストライプバック　ナイトブルー

商品の詳細

MARNISTONEMARKETストライプバッグです。

オンラインにて購入しました。



色:ナイトブルー

サイズ：幅45cm高さ33cmマチ12cm持ち手10cm

保存袋付き



毎シーズン大人気のマルニストーンマーケットのトートバックです。

よろしくお願いします。



以下公式サイトより引用↓



・ストライプバッグは、中国の熟練した職人により、手づくりで制作されています。

・ストライプバッグに使用している生地には、メッシュ素材特有のシワやうねりが見られることがありますが、商品の特性となりますので、予めご了承ください。

・ロゴプレートやハンドルのレザー部分は、多少のキズ、シワが見られることがありますが、天然素材の特性です。

・レザーにプリントされれた、白いMARNIロゴは一、点ずつ印刷の仕上がりが異なり、多少の色むら、かすれ、濃淡がありますが、ご了承ください。

・レザー部分は汗や雨などの水分で、色落ちをすることがありますので、ご使用の際には、十分にご注意ください。