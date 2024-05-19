新品】ダイヤモンドリング(K18WG) - リング(指輪)

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【新品】ダイヤモンドリング(K18WG）
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￥72240税込
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商品の詳細
品質保証書、ケースあり
プレゼント包装可
サイズ #11
※輝きの高いダイヤモンドが
華やかにセッティングされた
エレガントなデザイン。
日常使いにも付けやすいリングです。
#k18wg
#ダイヤモンド
#リング
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#ジュエリーショービ
@ジュエリーショービ
商品の説明
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