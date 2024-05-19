新品】ダイヤモンドリング(K18WG) - リング(指輪)

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【新品】ダイヤモンドリング(K18WG）

Irunny

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商品の詳細

☆材質　　K18WGダイヤモンド1.00ct
品質保証書、ケースあり
　　　　　プレゼント包装可
サイズ　　#11

※輝きの高いダイヤモンドが
華やかにセッティングされた
エレガントなデザイン。
日常使いにも付けやすいリングです。

#k18wg
#ダイヤモンド
#リング
♡リング出品リスト↓
#ジュエリーショービ
@ジュエリーショービ







商品の説明

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