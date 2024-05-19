Supreme Shane MacGowan Tee 黒 XL - Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の詳細

SupremeShaneMacGowanTee

カラーはブラック

サイズはXLです。



supreme大阪にて購入しました。





数回着用していますので、フロントのプリントが若干割れています。



中古品ですのでご理解頂ける方のみご検討下さい。