ブルネロクチネリ サイズ46 カシミヤ ニット セーター ロロピアーナ

商品の詳細

交渉からご連絡取れなくなる方が非常に多くなっておりますので、これからはお値引き交渉お断り致します。



ブランドブルネロクチネリ



ニット



色 グレー



購入 ブルネロクチネリ銀座



年式2020年AW



定価14万円くらい



サイズ46伸縮性御座います

肩幅40

袖丈61

身幅53脇下より

着丈65襟1番上より



カシミヤ100



状態2回使用しました。

状態はかなり綺麗だと思います。

あくまでも中古をご理解の上、ご購入くださいませ。





お探しだった方へ是非。

価値のわかる方にご購入いただければと思います。





ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。