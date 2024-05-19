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ブルネロクチネリ サイズ46 カシミヤ ニット セーター ロロピアーナ

BRUNELLO CUCINELLI

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ブルネロクチネリ サイズ46 カシミヤ ニット セーター ロロピアーナ
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商品の詳細

交渉からご連絡取れなくなる方が非常に多くなっておりますので、これからはお値引き交渉お断り致します。

ブランドブルネロクチネリ

ニット

色　グレー

購入　ブルネロクチネリ銀座

年式2020年AW

定価14万円くらい

サイズ46伸縮性御座います
肩幅40
袖丈61
身幅53脇下より
着丈65襟1番上より

カシミヤ100

状態2回使用しました。
状態はかなり綺麗だと思います。
あくまでも中古をご理解の上、ご購入くださいませ。


お探しだった方へ是非。
価値のわかる方にご購入いただければと思います。


ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。







商品の説明

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