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ブルネロクチネリ サイズ46 カシミヤ ニット セーター ロロピアーナ
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￥13200税込
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商品の詳細
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ブランドブルネロクチネリ
ニット
色 グレー
購入 ブルネロクチネリ銀座
年式2020年AW
定価14万円くらい
サイズ46伸縮性御座います
肩幅40
袖丈61
身幅53脇下より
着丈65襟1番上より
カシミヤ100
状態2回使用しました。
状態はかなり綺麗だと思います。
あくまでも中古をご理解の上、ご購入くださいませ。
お探しだった方へ是非。
価値のわかる方にご購入いただければと思います。
ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。
ブランドブルネロクチネリ
ニット
色 グレー
購入 ブルネロクチネリ銀座
年式2020年AW
定価14万円くらい
サイズ46伸縮性御座います
肩幅40
袖丈61
身幅53脇下より
着丈65襟1番上より
カシミヤ100
状態2回使用しました。
状態はかなり綺麗だと思います。
あくまでも中古をご理解の上、ご購入くださいませ。
お探しだった方へ是非。
価値のわかる方にご購入いただければと思います。
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商品の説明
BRUNELLO CUCINELLI - ブルネロクチネリ サイズ46 カシミヤ ニット ...
BRUNELLO CUCINELLI - ブルネロクチネリ サイズ46 カシミヤ ニット ...
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