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【新品未使用】AirPods Pro2 純正 右イヤホンのみ【発送24H以内】
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商品の詳細
Apple正規品・新品未使用品
純正イヤーピースS,M,Lと一緒にお送りします
即購入歓迎
値下げ不可
【詳細】
製品名:AirPods Pro（第2世代）右イヤホン（A2698）
モデル: MQD83J/A（2022年版、MagSafe対応モデル）
状態：新品未使用
⚠注意⚠
・左耳用、充電ケース、ケーブル、外箱は付属いたしません
・他サイトにも掲載しているため、購入が早い順になります
Air Pods
AirPods Pro
Apple
アップル
第一世代
イヤホン
イヤフォン
エアポッズ
エアポッツ
エアーポッズ
エアーポッツ
エアポッズプロ
エアポッツプロ
エアーポッズプロ
エアーポッツプロ
正規品
純正品
本体
ブルートゥース
Bluetooth
ワイヤレス
当日発送
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カラー···ホワイト
タイプ···カナル型
接続タイプ···ワイヤレス
装着方式···完全ワイヤレス(左右分離型)
構造···密閉型(クローズド)
プラグ形状···Lightning
Bluetoothバージョン···Bluetooth5.0
Bluetoothコーデック···AAC、SBC
ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリング機能あり
防水・防滴性能···対応
人気モデル...AirPods Pro
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【詳細】
製品名:AirPods Pro（第2世代）右イヤホン（A2698）
モデル: MQD83J/A（2022年版、MagSafe対応モデル）
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タイプ···カナル型
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構造···密閉型(クローズド)
プラグ形状···Lightning
Bluetoothバージョン···Bluetooth5.0
Bluetoothコーデック···AAC、SBC
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防水・防滴性能···対応
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商品の説明
Apple - 【新品未使用】AirPods Pro2 純正 右イヤホンのみ【発送24H ...
【新品未使用】AirPods Pro2 純正 右イヤホンのみ【発送24H以内】 | フリマアプリ ラクマ
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