【新品未使用】AirPods Pro2 純正 右イヤホンのみ【発送24H以内】

商品の詳細

Apple正規品・新品未使用品

純正イヤーピースS,M,Lと一緒にお送りします

即購入歓迎

値下げ不可



【詳細】

製品名:AirPods Pro（第2世代）右イヤホン（A2698）

モデル: MQD83J/A（2022年版、MagSafe対応モデル）

状態：新品未使用



⚠注意⚠

・左耳用、充電ケース、ケーブル、外箱は付属いたしません

・他サイトにも掲載しているため、購入が早い順になります



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正規品

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ブルートゥース

Bluetooth

ワイヤレス

当日発送

即日発送

カラー···ホワイト

タイプ···カナル型

接続タイプ···ワイヤレス

装着方式···完全ワイヤレス(左右分離型)

構造···密閉型(クローズド)

プラグ形状···Lightning

Bluetoothバージョン···Bluetooth5.0

Bluetoothコーデック···AAC、SBC

ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリング機能あり

防水・防滴性能···対応

人気モデル...AirPods Pro