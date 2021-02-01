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新品未使用 EOS Kiss M・ダブルズームキット・ブラック

Canon

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新品未使用 EOS Kiss M・ダブルズームキット・ブラック
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商品の詳細

「EOSKiss」ブランドを冠した初のミラーレスカメラに、標準ズームレンズ「EF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM」と「EF-M55-200mmF4.5-6.3ISSTM」が付属。

保証書は2021/2に購入の記載あり
新品ですので付属品完備

【JANコード】4549292-109207


商品の説明

Canon ミラーレス一眼カメラ EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック EOSKISSMBK-WZK
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新品未使用 EOS Kiss M・ダブルズームキット・ブラック
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