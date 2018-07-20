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Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+α

RICOH

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商品の詳細

2020年半ばに購入しました。
カメラバッグで持ち運び、防湿庫で保管してました。
カビもなく全体的に綺麗だと思います。
液晶はフィルム貼り付け、レンズはフィルターで保護してあります(HAKUBAXC-pro)

資金不足のため出品します…

以下内容物です(括弧内はAmazon価格)

K-1Mk-Ⅱ本体(184,140円)
HDPENTAX-DFA28-105mmF3.5-5.6EDDCWR(55,200円)
バッテリーグリップD-BG6(24,964円)
純正バッテリー×1
ロワジャパン製バッテリー×3
純正充電器
欲しかったらパンフレットも差し上げます(不要だったら教えてください)

所得税の関係でかなりお得に設定してあります。
早い者勝ちでお願いします。

#RICOH#PENTAX#一眼レフ　#デジタル一眼レフ　
　#カメラ　#デジタルカメラ









商品の説明

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