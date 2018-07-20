Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+α

利用可

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在庫あり

商品の詳細

2020年半ばに購入しました。

カメラバッグで持ち運び、防湿庫で保管してました。

カビもなく全体的に綺麗だと思います。

液晶はフィルム貼り付け、レンズはフィルターで保護してあります(HAKUBAXC-pro)



資金不足のため出品します…



以下内容物です(括弧内はAmazon価格)



K-1Mk-Ⅱ本体(184,140円)

HDPENTAX-DFA28-105mmF3.5-5.6EDDCWR(55,200円)

バッテリーグリップD-BG6(24,964円)

純正バッテリー×1

ロワジャパン製バッテリー×3

純正充電器

欲しかったらパンフレットも差し上げます(不要だったら教えてください)



所得税の関係でかなりお得に設定してあります。

早い者勝ちでお願いします。



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#カメラ #デジタルカメラ