- 当日発送
- 送料無料
Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+α
- 販売価格 ：
-
￥44950税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
カメラバッグで持ち運び、防湿庫で保管してました。
カビもなく全体的に綺麗だと思います。
液晶はフィルム貼り付け、レンズはフィルターで保護してあります(HAKUBAXC-pro)
資金不足のため出品します…
以下内容物です(括弧内はAmazon価格)
K-1Mk-Ⅱ本体(184,140円)
HDPENTAX-DFA28-105mmF3.5-5.6EDDCWR(55,200円)
バッテリーグリップD-BG6(24,964円)
純正バッテリー×1
ロワジャパン製バッテリー×3
純正充電器
欲しかったらパンフレットも差し上げます(不要だったら教えてください)
所得税の関係でかなりお得に設定してあります。
早い者勝ちでお願いします。
#RICOH#PENTAX#一眼レフ #デジタル一眼レフ
#カメラ #デジタルカメラ
商品の説明
Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+α-silversky-lifesciences.com
RICOH - Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+αの通販 by zawa's ...
RICOH - Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+αの通販 by zawa's ...
Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+α-eastgate.mk
Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+α-silversky-lifesciences.com
RICOH - Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+αの通販 by zawa's ...
RICOH - Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+αの通販 by zawa's ...
RICOH - Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+αの通販 by zawa's ...
Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+α-eastgate.mk
Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+α-silversky-lifesciences.com
RICOH - Pentax K-1 Mk-Ⅱ +バッテリーグリップ+αの通販 by zawa's ...
新品)PENTAX (ペンタックス) K-1 Mark II ボディ（商品ID ...
PENTAX バッテリーグリップ D-BG6 レビュー（K-1シリーズ用縦位置 ...
新製品レビュー：PENTAX K-1 Mark II（外観・機能編） - デジカメ Watch