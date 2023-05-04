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エクシア　アンベアージュ【タンブラー付】

ALBION

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エクシア　アンベアージュ【タンブラー付】
エクシア　アンベアージュ【タンブラー付】
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

アルビオン　
エクシア　アンベアージュ
プレミアム　コレクション


ミルク(乳液)30g
ローション(化粧水)30ml
ディオフォンス(美容液)4.0ml
クレームパルフェ(クリーム)3.0g
フェイシャルコットン　20枚
アルビオンドレッサーオリジナルタンブラー　1個

☆外箱に汚れ、スレがあります(3・4枚目)
☆新品未開封ですが、自宅保管品である旨ご理解の上、ご検討ください



商品の説明

エクシア　アンベアージュ【タンブラー付】
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エクシア　アンベアージュ【タンブラー付】
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