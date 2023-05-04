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エクシア アンベアージュ【タンブラー付】
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￥2275税込
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商品の詳細
アルビオン
エクシア アンベアージュ
プレミアム コレクション
ミルク(乳液)30g
ローション(化粧水)30ml
ディオフォンス(美容液)4.0ml
クレームパルフェ(クリーム)3.0g
フェイシャルコットン 20枚
アルビオンドレッサーオリジナルタンブラー 1個
☆外箱に汚れ、スレがあります(3・4枚目)
☆新品未開封ですが、自宅保管品である旨ご理解の上、ご検討ください
エクシア アンベアージュ
プレミアム コレクション
ミルク(乳液)30g
ローション(化粧水)30ml
ディオフォンス(美容液)4.0ml
クレームパルフェ(クリーム)3.0g
フェイシャルコットン 20枚
アルビオンドレッサーオリジナルタンブラー 1個
☆外箱に汚れ、スレがあります(3・4枚目)
☆新品未開封ですが、自宅保管品である旨ご理解の上、ご検討ください
商品の説明
アンベアージュ エクストラミルク〈乳液〉 | ALBION
商品情報 | ALBION
アルビオン エクシア アンベアージュ｜紹介記事｜キレイエ
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