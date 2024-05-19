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アクアスキュータム Aquascutum コート 英国製 Aqua5 ステンカラーコート バルマカーンコート コットン100％ アウター メンズ 38(M相当) カーキ
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￥7362税込
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商品の詳細
アクアスキュータムAquascutumコート英国製Aqua5ステンカラーコートバルマカーンコート麺100メンズ38カーキ
■状態説明
・長い歴史を誇るモダン・ブリティッシュブランド”Aquascutum”。クラシックで美しいシルエットが魅力的なステンカラーコートです♪
・表地は程よくハリのあるコットン100％(Aqua5)。裏地はアイコニックなチェックデザイン。肩パット無しで美しいショルダーラインをお楽しみいただけます◎
・イングランド製
・袖丈や裾に擦り切れが御座いますが、ご使用に差し支えるようなものはなく全体的に良好な状態です！
【季節感：オールシーズン】【付属品：なし】
■素材
表地：コットン100％裏地：コットン
■カラー
カーキ
■表記サイズ
38(M相当)
■実寸サイズ
着丈：約110cm
身幅：約59cm
ゆき丈：約86cm
袖丈(脇下から）：約42cm
■状態ランク
B使用感はあるが傷や汚れの少ない良好な状態
■店舗管理番号
cg02mb-rm10e23196
商品の説明
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