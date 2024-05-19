アクアスキュータム Aquascutum コート 英国製 Aqua5 ステンカラーコート バルマカーンコート コットン100％ アウター メンズ 38(M相当) カーキ

商品の詳細

■商品名

アクアスキュータムAquascutumコート英国製Aqua5ステンカラーコートバルマカーンコート麺100メンズ38カーキ



■状態説明

・長い歴史を誇るモダン・ブリティッシュブランド”Aquascutum”。クラシックで美しいシルエットが魅力的なステンカラーコートです♪

・表地は程よくハリのあるコットン100％(Aqua5)。裏地はアイコニックなチェックデザイン。肩パット無しで美しいショルダーラインをお楽しみいただけます◎

・イングランド製

・袖丈や裾に擦り切れが御座いますが、ご使用に差し支えるようなものはなく全体的に良好な状態です！

【季節感：オールシーズン】【付属品：なし】





■素材

表地：コットン100％裏地：コットン



■カラー

カーキ



■表記サイズ

38(M相当)



■実寸サイズ

着丈：約110cm

身幅：約59cm

ゆき丈：約86cm

袖丈(脇下から）：約42cm





■状態ランク

B使用感はあるが傷や汚れの少ない良好な状態



■店舗管理番号

cg02mb-rm10e23196

























































































































































































































