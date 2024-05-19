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NOJESS ノジェス　K10ダイヤモンドピンキーリング

NOJESS

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NOJESS ノジェス　K10ダイヤモンドピンキーリング
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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。
ノジェスのK10ダイヤモンドピンキーリングです。
サイズは3号です。証明書、箱付き。

定価　¥17,600(税込)
品番　30161111025
ダイヤモンドが5石並んだコーディネートしやすいデザインながらも、すっきりとした繊細なピンキーリング。

目立つキズや汚れはありませんが、あくまで中古品ですので完璧な美品をお求めの方は購入をご遠慮ください。


商品の説明

NOJESS ノジェス　K10ダイヤモンドピンキーリング
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