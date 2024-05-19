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SwitchLite　ターコイズ

Nintendo Switch

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商品の詳細

NintendoSwitchLite本体
ニンテンドースイッチライトターコイズ

\u003c商品説明\u003e
2020年3月39日　ゲオで購入しました。
ACアダプターと箱も付きます。
1年製品保証あり
10日ほど使いました。目立つ傷などはございません。

ソフト透明カバー付

SwitchLiteターコイズ②

商品の説明

SwitchLite　ターコイズ
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