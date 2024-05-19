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スタッズ ショルダーバッグ
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商品の詳細
kakatooスタッズショルダーバッグ
カラー ホワイトです。
2022年の7月頃購入、新品・未使用品です。
●サイズ：
縦幅19.5cm
横幅上22cm下11.5㎝
マチ10cm
●付属品：ショルダー115㎝(多少誤差ございます)
●その他、注意事項：
傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
カラー ホワイトです。
2022年の7月頃購入、新品・未使用品です。
●サイズ：
縦幅19.5cm
横幅上22cm下11.5㎝
マチ10cm
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商品の説明
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