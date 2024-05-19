スタッズ ショルダーバッグ

商品の詳細

kakatooスタッズショルダーバッグ

カラー ホワイトです。

2022年の7月頃購入、新品・未使用品です。



●サイズ：

縦幅19.5cm

横幅上22cm下11.5㎝

マチ10cm



●付属品：ショルダー115㎝(多少誤差ございます)

●その他、注意事項：

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。