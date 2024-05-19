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AirPods エアーポッズ本体 第二世代 第2世代
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商品の詳細
AppleAirPods
第2世代のAirPods純正品です。
間違い無く正規品です、ご安心ください。
■メーカー Apple
■製品名 AirPods(第2世代)
■商品状態:中古品、動作確認済み、消毒済み。到着後すぐにご使用いただけます。充電持ちも良好です。
表面に細かい擦れた傷等がございますが、カメラには映らない程の細かいもので、ほとんど気にならない程度です。
中古品であることをご理解の上ご購入お願いします。
コメント無し購入OK。
箱(純正)、ケーブル(純正・未使用)、取扱説明書(純正)、ソフトケース等、付属品は全てお付けします。
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エアポッツ
エアーポッズ
商品の説明
AirPods エアーポッズ本体 第二世代 第2世代 www.krzysztofbialy.com
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