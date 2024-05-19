AirPods エアーポッズ本体 第二世代 第2世代

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

【正規品、純正品】

AppleAirPods



第2世代のAirPods純正品です。



間違い無く正規品です、ご安心ください。



■メーカー Apple



■製品名 AirPods(第2世代)



■商品状態:中古品、動作確認済み、消毒済み。到着後すぐにご使用いただけます。充電持ちも良好です。



表面に細かい擦れた傷等がございますが、カメラには映らない程の細かいもので、ほとんど気にならない程度です。

中古品であることをご理解の上ご購入お願いします。

コメント無し購入OK。



箱(純正)、ケーブル(純正・未使用)、取扱説明書(純正)、ソフトケース等、付属品は全てお付けします。



AirPods

イヤフォン

エアポッズ

エアポッツ

エアーポッズ