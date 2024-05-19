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Christian DIOR RING

Christian Dior

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商品の詳細

ChristianDIOR
RING13号
10年前くらいに大丸百貨店にて、購入した指輪になります。一目でDIORと分かるシルエットの指輪になります。綺麗に使用しておりましたので、まだ使用出来ますのでお探しの方は是非よろしくお願い申し上げます。


商品の説明

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