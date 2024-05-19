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Koften

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈164cm（肩から）

裄丈64cm

袖丈47.5cm　縫込み4cm

袖幅32cm

前幅24cm

後幅29cm



着物縫いこみ

内揚げ0cm





お袖側約3cm　身頃側約2.5cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹・一つ紋】

状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。



大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？


※若干たたみシワがございます。





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。








商品の説明

平和屋-こころ店■上質な色無地　甚三紅色　着丈164cm　裄丈64cm　正絹　逸品　B-wt8777
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