平和屋-こころ店■上質な色無地 甚三紅色 着丈164cm 裄丈64cm 正絹 逸品 B-wt8777

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈164cm（肩から）



裄丈64cm



袖丈47.5cm 縫込み4cm



袖幅32cm



前幅24cm



後幅29cm







着物縫いこみ



内揚げ0cm







裄



お袖側約3cm 身頃側約2.5cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹・一つ紋】



状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。







大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※若干たたみシワがございます。











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



