NIKE ナイキ 2001年製 AIR JORDAN 1 RETRO HIGH ROYAL 136066-041 エアジョーダン1 レトロ ロイヤル ハイカットスニーカー US9/27cm ブラック/ブルー

商品の詳細

【ブランド】NIKE（ナイキ）

【品名】2001年製AIRJORDAN1RETROHIGHROYAL136066-041エアジョーダン1レトロロイヤルハイカットスニーカーUS9/27cmブラック/ブルー

【対象】メンズ

【表記サイズ】27.0cm

【実寸】アウトソール：29センチワイズ：10.7センチ

【素材表記】表記無し

【原産国】中国製

【カラー】ブラック/ブルー

【商品状態】

若干の使用感有り

両足ソール部分汚れ有り

両足かかと部分擦り減り有り

両足側面ロゴ割れ/汚れ有り

両足シューレース汚れ有り

【商品番号】3723H310019

【ランク】B

【付属品】写真に写っているものがすべてです。

【備考】-



※ランク説明

N…新品同様～未使用品

S…未使用品

A…使用感の少ない比較的状態の良い中古品

B…使用感がありダメージや汚れが見受けられる中古品

C…汚れやダメージが多数見受けられる中古品（難あり品）



≪注意事項はプロフィール欄をご覧くださいませ。≫



こちらの商品はラクマ公式パートナーのBRINGによって出品されています。