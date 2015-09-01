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NIKE ナイキ 2001年製 AIR JORDAN 1 RETRO HIGH ROYAL 136066-041 エアジョーダン1 レトロ ロイヤル ハイカットスニーカー US9/27cm ブラック/ブルー
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￥23595税込
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商品の詳細
【ブランド】NIKE（ナイキ）
【品名】2001年製AIRJORDAN1RETROHIGHROYAL136066-041エアジョーダン1レトロロイヤルハイカットスニーカーUS9/27cmブラック/ブルー
【対象】メンズ
【表記サイズ】27.0cm
【実寸】アウトソール：29センチワイズ：10.7センチ
【素材表記】表記無し
【原産国】中国製
【カラー】ブラック/ブルー
【商品状態】
若干の使用感有り
両足ソール部分汚れ有り
両足かかと部分擦り減り有り
両足側面ロゴ割れ/汚れ有り
両足シューレース汚れ有り
【商品番号】3723H310019
【ランク】B
【付属品】写真に写っているものがすべてです。
【備考】-
※ランク説明
N…新品同様～未使用品
S…未使用品
A…使用感の少ない比較的状態の良い中古品
B…使用感がありダメージや汚れが見受けられる中古品
C…汚れやダメージが多数見受けられる中古品（難あり品）
≪注意事項はプロフィール欄をご覧くださいませ。≫
こちらの商品はラクマ公式パートナーのBRINGによって出品されています。
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【実寸】アウトソール：29センチワイズ：10.7センチ
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商品の説明
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