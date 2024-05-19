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新品未使用 Google Pixel 7 Snow SIMフリー
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￥20520税込
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商品の詳細
2023年9月購入品。
新品未使用ですが購入時にお店で開封し通信確認しております。
初期化済みです。残債はありません。
商品情報
機種：GooglePixel7128GB
カラー：Snow
キャリア:UQmobile
SIMロック:SIMフリー
付属品:完備（未使用）
-----------
すり替え防止等トラブル防止のため、
購入後のキャンセル・交換・返品は一切不可とさせていただきます。
ご了承いただける方のみ、ご購入お願い致します。
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商品情報
機種：GooglePixel7128GB
カラー：Snow
キャリア:UQmobile
SIMロック:SIMフリー
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商品の説明
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