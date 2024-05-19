美品　Ameri patty flare skirt

商品の詳細

アメリの中でも希少でレアなフレアスカートです



17AW即完売商品 定価23,320円



こちらでほぼ未使用品を購入しましたが産後で着る機会が無さそうなので出品します



当方は試着のみですが最初からファスナーが少し固めでした



着用には問題ありません



使用感あまりなく綺麗な状態ですが神経質な方はご遠慮下さい



ノークレームノーリターンでお願いします



喫煙、ペット無し





油絵調の絵画オリジナル柄が目をひくフレアスカートがAMERIより登場

AMERIならではの絶妙なカラー使いで仕上げた逸品です。

程良くウエストにフィットし、裾に向かって美しく優雅なフレアを実現します。

コーデに取り入れるだけでエレガントさをも演出。

トップスはコンパクトなものを合わせたメリハリをつけたコーデがおすすめ。





アメリ ヴィンテージ パティ フレア スカート

絵画 油絵